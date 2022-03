Strade e cassonetti lavati, tombini puliti e buche tappate: nuovi interventi degli operai comunali

Con un post pubblicato questa mattina sui suoi canali social, il sindaco di Pescara Carlo Masci ha fatto sapere che "anche ieri, come ogni giorno, gli operatori ecologici della società Ambiente e gli operai del Comune hanno lavato strade, pulito tombini, svuotato cassonetti, tappato buche". Dunque, il 16 marzo sono stati effettuati nuovi importanti interventi per mantenere il decoro e anche la sicurezza delle varie zone del capoluogo adriatico. Tra le varie aree interessate da queste operazioni figurano il parcheggio della vecchia stazione in piazza della Repubblica, l'area di risulta e diverse strade del centro.

Questi, aggiunge Masci, "non sono lavori facili, né piacevoli, anche se di routine, ma qualcuno li deve pur fare per rendere la città più pulita e accogliente. Aiutiamoli, facciamo la nostra parte, evitiamo di sporcare seguendo poche semplici regole, ne guadagneremo tutti", conclude il sindaco, ricordando che l'impegno della Ambiente per tenere pulita Pescara è indubbio, ma è difficile combattere contro la maleducazione di molti individui, quelli che in più occasioni lo stesso Masci ha definito "trogloditi". È dunque importante che comunque i cittadini siano collaborativi.