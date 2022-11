Laura Maccaferri compie 100 anni, è l'ostetrica più anziana d'Italia

Oggi, 19 novembre, compie 100 anni la signora Laura Maccaferri, attualmente ospitata nella struttura per anziani "Villa Celeste" a Santa Teresa di Spoltore.

Come spiega a IlPescara.it il figlio, Germano Marone, "La singolarità della vicenda personale di mia madre non risiede in questo avvenimento quanto, piuttosto, nel conseguire un primato: è l'ostetrica più anziana in Italia, sia anagraficamente che professionalmente. È nata nel 1922 e si è diplomata in Ostetricia nel maggio del 1943. La sua attività professionale è iniziata nel pieno del conflitto mondiale con episodi drammaticamente significativi di quel periodo".

Una vocazione, quella di "nonna" Laura, che è stata emulata in famiglia anche da altre persone: "Dopo mia madre - conferma Germano - nella professione l'hanno seguita anche mia sorella e poi mia nipote". Facciamo dunque tanti auguri a questa "ragazza del secolo" per il raggiungimento di un traguardo di vita così importante.