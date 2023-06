Ripulita in meno di 24 ore l'area attorno al laghetto di Villa Sabucchi [VIDEO]

Il vicesindaco e assessore Gianni Santilli ci ha inviato un video che mostra come l'associazione Laad che gestisce il parco di Villa Sabucchi abbia già provveduto alle operazioni di pulizia dopo la segnalazione di degrado di una nostra lettrice

Al via le operazioni di pulizia dell'area attorno al laghetto del parco di Villa Sabucchi a Pescara. A circa 24 ore dalla segnalazione inviata da una nostra lettrice sullo stato di degrado e abbandono del laghetto stesso e dell'area limitrofa, con rifiuti e erba alta, il vicesindaco e assessore Gianni Santilli ci ha comunicato che l'associazione Laad che gestisce il parco ha già provveduto ad avviare gli interventi di pulizia, come mostra il video in cui si vede il sentiero attorno allo specchio d'acqua completamente ripulito e l'eliminazione di molti cespugli di erbacce.