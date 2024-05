Nell'istituto Di Marzio-Michetti verrà inaugurato il laboratorio sartoriale Dyloan

Verrà inaugurato martedì 28 maggio alle ore 10 nell'istituto Di Marzio-Michetti di Pescara il nuovo laboratorio sartoriale Dyloan.

In questo modo la scuola pescarese potenzia l’indirizzo Made in Italy – Moda.

Il laboratorio sartoriale Dyloan nasce grazie al contributo della “Dyloan Bond Factory”, azienda leader mondiale nell’r&d, ingegnerizzazione, prototipazione, campionatura, personalizzazione e produzione di semilavorati, accessori, tessuti, lavorazioni high-tech e capi finiti.

Accanto al dirigente scolastico dell’Istituto pescarese, Maria Antonella Ascani, sarà presente Nicola Di Marcoberardino, ceo Dyloan Bond Factory.

Con il nuovo laboratorio gli studenti avranno a disposizione uno spazio innovativo, costituito da macchine da cucito lineari taglia e cuci, una ricamatrice a dodici aghi e tavoli da taglio, tutti strumenti in grado di garantire una formazione tecnicamente avanzata e di livello, fortemente orientata verso le nuove richieste del mercato di riferimento. «Il Made in Italy è garanzia di eccellenza in tutto il mondo», spiega la dirigente scolastica, «e il nostro Istituto è sempre attento a coniugare la grande tradizione italiana con le opportunità offerte dalle tecnologie più avanzate. Il continuo dialogo con il mondo delle imprese, infatti, ci consente di impostare collaborazioni sempre più efficaci, in grado di rafforzare la mission e le potenzialità della Di Marzio-Michetti. Il nuovo Laboratorio Dyloan sarà al servizio dei professionisti del domani, chiamati a coltivare la bellezza e la qualità delle lavorazioni».

L’incontro di martedì si aprirà alle ore 10, con l’accoglienza e i saluti delle autorità. Alle ore 11 è previsto un coffee break mentre, alle ore 11.30, gli studenti del corso Made in Italy – Moda cureranno la visita guidata dei laboratori.