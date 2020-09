La Asl apre i laboratori di Pescara e Penne per i test covid del personale scolastico: orari e dettagli

Prosegue la campagna, su base volontaria, di screening del personale scolastico della provincia di Pescara in vista della riapertura dell'anno scolastico sul fronte del contagio da Covid. Ricordiamo che gli interessati fino ad ora si potevano rivolgere ai medici di medicina generale che aderivano alla campagna per effettuare i test per il Coronavirusm e considerando la non totale partecipazione alla somministrazione dei test sierologici al personale scolastico da parte dei medici stessi, la Asl ha voluto aprire il poliambulatorio dell'ospedale di Pescara e quello del distretto sanitaro di Penne, per effettuare i test sieroligici.

Tutto il personale scolastico il cui medico di base non ha aderito all'iniziativa, compreso quello privo di medico general,e potra rivolgersi con obbligo di prenotazione ai seguenti presidi:

Pescara: 085 425 2000 dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00

Penne: 085 827 6502 dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00