Laboratori e corsi organizzati dal Comune di Pescara per il mese dell'affido e dell'accoglienza

Tutte le attività sono gratuite e si svolgeranno nel centro polivalente "Britti" in via Rio Sparto, riaperto da pochi giorni

Al via i corsi e laboratori organizzati dal centro servizi famiglie del Comune di Pescara per il mese dell'affido e dell'accoglienza 2021. Le attività sono completamente gratuite e si terranno nel centro polivalente Britti in via Rio Sparto, da pochi giorni riaperto dopo i lavori di riqualificazione.

Per partecipare la prenotazione è obbligatoria, e va inviata all'indirizzo email: csf@comune.pescara.it. Fra le attività proposte, laboratori esperenziali sulle genitorialità, laboratori affido e adozione e corsi di formazione per genitori disponibili all'affido, affiancamento e adozione.

Tutti i dettagli al link: https://www.comune.pescara.it/node/2677