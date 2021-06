"La Vita in Diretta Estate" a Manoppello, insieme per tifare Italia e Marco Verratti

In tanti, amici e conoscenti, compreso il sindaco Giorgio De Luca, si sono ritrovati ieri pomeriggio, nonostante il caldo torrido, in piazza Garibaldi, da dove è stato effettuato il collegamento

Ieri a Manoppello una troupe de "La Vita in Diretta Estate", con l’inviato Ivan Bacchi, ha raccontato come il paesino del Pescarese sta vivendo i giorni che precedono la partita dei quarti di finale degli Europei in cui gli Azzurri sfideranno il Belgio. L’augurio per tutti è la presenza in campo, sin dal primo minuto, di Marco Verratti, ex centrocampista del Pescara attualmente in forza al Paris Saint-Germain e, soprattutto, pilastro della nazionale italiana.

Le telecamere di Rai Uno hanno ripreso i luoghi in cui l'illustre concittadino è nato e cresciuto: la piazza in cui giocava a pallone a due passi dalla casa di famiglia in corso Santarelli, la pizzeria dell’amico Andrea Rulli in cui trascorreva le serate con gli amici, i ricordi dei primi passi della sua fortunata carriera calcistica, i luoghi del cuore e soprattutto le persone care. Non sono mancate le testimonianze di affetto per il calciatore che proprio da Manoppello, nelle file dell’Asd Manoppello Arabona, ha avviato la sua carriera sportiva, quelle del fratello Stefano e del padre Fabrizio. È stata realizzata anche un’intervista alla mamma di Verratti, Lidia Cremonese che andrà in onda nei prossimi giorni all’interno della trasmissione.

In tanti, amici e conoscenti, compreso il sindaco Giorgio De Luca, si sono ritrovati nel pomeriggio, nonostante il caldo torrido, in piazza Garibaldi, da dove è stato effettuato il collegamento. Poi un pensiero agli avversari: sul campo dei quarti di finale l’Italia affronterà il Belgio, “dove vivono migliaia di italiani – ha spiegato il sindaco all’inviato Rai, a microfoni spenti – Manoppello ha un legame tristemente noto con Marcinelle, la cittadina belga in cui si consumò nel 1956 il più grande disastro minerario della storia europea. Sono certo che i nostri connazionali all’estero tiferanno Italia con grande partecipazione, perché il sentimento degli italiani all’estero è fortissimo ed immutato”.