Pescara "protagonista" a "La vita in diretta" su Rai 1 per aumento contagi, scuole chiuse e assembramenti in centro

Pescara è stata al centro di un collegamento dall'ospedale nel corso della puntata odierna de "La vita in diretta" su Rai 1 condotta da Alberto Matano.

L'inviato Max Franceschelli ha parlato della situazione di difficoltà che sta vivendo l'ospedale Covid, attualmente pieno con quasi 30 pazienti con insufficienza respiratoria in attesa di ricovero.

Poi in un servizio sempre di Franceschelli è stato ricordato come siano chiuse sia le scuole del capoluogo adriatico che quelle della vicina Cepagatti a causa dell'aumento dei contagi tra i giovani, passati, come riferito dalla Asl, dal 4 al 14 per cento nel giro di pochi giorni.

Una situazione definita "esplosiva" nel servizio che però ha ricordato come nello scorso fine settimana le vie del centro fossero piene di gente con tante persone incuranti del pericolo e con le mascherine abbassate.