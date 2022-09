Il tenente colonnello La Rocca lascia la guida del reparto operativo dei comando provinciale dei carabinieri

Il tenente colonnello dei carabinieri Gaetano La Rocca lascia il comando provinciale di Pescara e la guida del reparto operativo. Domani 8 settembre il tenente colonnello infatti assumerà l'incarico di comandante del reparto operativo del comando provinciale di Padova.

Nel salutare le Autorità ed il personale tutto, l’ufficiale ha voluto sottolineare come nei sei anni di intensa attività in provincia abbia cercato di imprimere il massimo impulso all’attuazione delle direttive del comandante provinciale, coordinando le attività info-investigative sul territorio, nell’esclusivo interesse della cittadinanza. Un lavoro spesso non facile in un territorio complesso, in un periodo, in specie l’ultimo triennio, caratterizzato dal dilagare di una pandemia che ha di molto condizionato la vita sociale della popolazione nonché l’organizzazione delle attività istituzionali. La Rocca ha dichiarato:

“Rivolgo la mia personale riconoscenza ai pescaresi, persone accoglienti e calorose, nel cui interesse ho cercato di adempiere al meglio i miei compiti, adoperandomi nell’incarico in modo pieno e totalizzante. Rivolgo un pensiero grato agli operatori dell’informazione, giornalisti e tecnici, che ho apprezzato per la professionalità dimostrata in ogni occasione e con i quali ho intessuto un sano rapporto, improntato al rispetto delle reciproche competenze.

Un particolare ringraziamento ai colleghi delle altre forze di polizia coi quali si è instaurato un rapporto di stima e fattiva collaborazione nell’ambito delle attività condotte sotto la instancabile opera di guida e coordinamento della prefettura; la mia riconoscenza va altresì all’autorità giudiziaria che non ha mai fatto mancare la sua fondamentale opera di indirizzo e direzione delle attività investigative svolte sul territorio. Ringrazio infine i miei collaboratori, i militari del nucleo investigativo e del nucleo informativo che, quando necessario, non hanno esitato a sacrificare le proprie esigenze personali per far fronte a quelle del servizio, talvolta al costo di sacrifici importanti. A loro tutti auguro che il futuro possa riservare le soddisfazioni professionali e personali che meritano