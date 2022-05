La questura saluta il commissario tecnico Piscedda che va in pensione

Ultimi giorni di lavoro nella polizia per il commissario tecnico Roberto Piscedda, in pensione per limiti di età.

Piscedda ha prima prestato servizio a Roma, nel dipartimento della pubblica sicurezza e poi, dal 1998, alla zona telecomunicazioni Abruzzo e Molise con sede a Pescara.

In Questura dal 2012, si è occupato del settore tecnico logistico assumendo, dal 2018, il ruolo di vice dirigente.

A nome della polizia di Pescara e provincia, il questore Luigi Liguori, nel ringraziare il funzionario per l'impegno profuso in tanti anni di onorato servizio, gli ha augurato il meritato riposo.