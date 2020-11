Il duo comico "La Lima & la Raspa" canta la preoccupante situazione del mondo dello spettacolo. Il brano si chiama "E la festa è finita" e parla ironicamente (ma non troppo) dello stato in cui si trovano migliaia di artisti e addetti ai lavori, costretti a un riposo forzato ormai da diversi mesi a causa dell'emergenza sanitaria

Come si legge in una nota, "un mondo senza attori, cantanti, cabarettisti, musicisti è semplicemente inconcepibile: questi dispensatori di felicità e cultura (e tutti coloro che li aiutano a svolgere al meglio il loro lavoro) sono indispensabili per portare un po’ di gioia una vita spesso piena di lacrime e preoccupazioni".

Tuttavia i componenti de "La Lima & la Raspa" cercano di essere ottimisti: "Si tornerà a sorridere, a cantare, a suonare e a recitare perché la speranza è l’unica cosa che ci mantiene vivi". La canzone è stata arrangiata da Alessandro Bernabei e suonata dalla band “The ComeBack”. Il video è visibile QUI.