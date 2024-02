La Asl tiene un corso per la familiarizzazione fra Numero unico europeo e centrale 118 per le richieste di soccorso

Nella mattinata del 13 gennaio si è tenuto nell'aula magna dell'ospedale di Pescara un corso di formazine per la familiarizzazione all’interazione operativa tra Nue (Numero unico europeo) e la Centrale unica Pescara-Chieti del 118, rivolto agli operatori sanitari del 118 delle rispettive Asl. Ad introdurre il corso il direttore del dipartimento urgenza emergenza della Asl di Pescara Aurelio Soldano, oltre al direttore del dipartimento di protezione civile regionale Mauro Casinghi, al direttore sanitario della Asl di Pescara Rossano Di Luzio e alla direttrice sanitaria della Asl Lanciano Vasto Chieti Simonetta Pirola.

Ricordiamo che il Nue è il numero di telefono per chiamare i servizi di emergenza in tutti gli Stati dell’Unione Europea. La Centrale operativa del Nue avrà sede a L’Aquila, nella sede della protezione civile regionale e raccoglierà le richieste di emergenza di tutto il territorio regionale. L’operatore del 112 inoltrerà la chiamata alla centrale operativa competente per tipologia di emergenza ovvero polizia di Stato, arma dei carabinieri, vigili del fuoco e centrali di emergenza sanitaria 118.