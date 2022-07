L'Its Moda apre le iscrizioni al corso gratuito post diploma per diventare modellista 4.0

L'Its Moda di Pescara, dopo essere stata giudicata dall'agenzia Indire fra le eccellenze delle scuole post-diploma per l’alto tasso di occupazione che trovano gli iscritti ai corsi dell'Academy pescarese (oltre il 90% dei diplomati trovano lavoro entro l’anno) annuncia l'avvio del bando per le attività formative del prossimo biennio, con la pubblicazione sul sito www.itsmodape.com dell'avviso relativo al corso post-diploma gratuito riservato a 25 allievi.

Ufficializzata così la figura professionale, Modellista 4.0, con una formazione biennale, incentrata sulla tecnologia 4.0 e l'innovazione declinata anche nel piano delle metodologie, quest’ultime sempre più centrate sulla partecipazione interattiva e produttiva degli studenti mediata dalle tecnologie, il metodo del design thinking e del problem solving, nonché lo sviluppo di soft skills funzionali ai contesti di lavoro. Il presidente Giovanni Di Michele ha dichiarato:

"Una figura scelta dopo un'attenta analisi delle necessità occupazionali delle aziende del settore del fashion abruzzesi, e non solo". L'Its Moda abruzzese vanta oltre 60 aziende partner dislocate principalmente su territorio regionale ma collabora anche nelle oltre i confini regionali (Marche, Lazio, Emilia Romagna) e con altre realtà nazionali e europee, queste ultime grazie al progetto comunitario Erasmus+.