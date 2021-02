L'appello del sindacato Snals: "Le scuole in dad fino al termine della campagna di vaccinazione"

Scuola in dad fino al termine della campagna di vaccinazione. La proposta arriva dal segretario regionale dello Snals Frascari in merito al problema dei contagi nelle scuole che ha interessato in modo particolarmente incisivo l'Abruzzo e il Pescarese. Secondo il segretario, occorre tenere le scuole chiuse e contemporaneamente avviare il prima possibile la vaccinazione nel mondo scolastico.

Scuola e pandemia, sottolinea Frascari, sono direttamente correlate come dimostrano i dati e come dimostra l'aumento costante e puntuale a distanza di qualche settimana dalla riapertura delle lezioni in presenza:

"Ci vuole coraggio, forse, a prendere decisioni difficili e spesso impopolari, ma gli studenti, le loro famiglie e tutto il personale della scuola non possono aspettare oltre. La campagna vaccinale, che sollecitiamo di nuovo ad anticipare per tutti gli operatori del servizio scolastico, porterà maggiore sicurezza. Ma i tempi di attuazione non sono inferiori ai due mesi; nell’attesa dobbiamo chiaramente e onestamente dire che le lezioni in presenza, dove e quando serve, vanno sospese senza indugio”

Il segretario, sottolinea come ammalarsi di Covid è il peggiore dei mali, e dunque occorre chiudere le scuole pur consapevoli del danno didattico e psicologico per gli alunni.