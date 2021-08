L'Abruzzo fra le quattro regioni dove crescono i ricoveri ordinari, ma per ora non è a rischio zona gialla

L'Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, ha diffuso i dati relativi all'ultimo report riguardante la pressione ospedaliera nelle varie regioni per il Covid

In Abruzzo crescono i ricoveri ordinari, ma per ora non vi sono rischi di finire in zona gialla. L'Agenas, Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ha diffuso i dati riguardanti l'ultimo report sulla pressione ospedaliera nel nostro Paese dovuta al Coronavirus.

La nostra regione, assieme a Calabria, Campania e Sicilia e una delle quattro che fa registrare un aumento dei ricoveri ordinari giornalieri con una pressione totale del 7%, ricordando che la soglia per la zona bianca è attualmente fissata al 10%. Resta però relativamente bassa la pressione sulle terapie intensive dove attualmente sono ricoverate sette persone in tutta la Regione: qui il dato è del 4% e non è in aumento.

Scende anche l'incidenza settimanale dei casi su 100 mila abitanti: passa a 50,93 rispetto al 60,20 della settimana precedente, ad indicare dunque una situazione sostanzialmente sotto controllo che per ora non comporta alcun rischio imminente di passare in zona gialla.