Lavora a San Valentino in Abruzzo Citeriore una delle 50 insegnanti migliori al mondo, è Katja Battaglia

C'è anche l'insegnante Katja Battaglia, che lavora nella scuola media di San Valentino in Abruzzo Citeriore, nella top 50 del Global Teacher Prize.

La Battaglia è l'unica rappresentante per l'Italia in un concorso che ha visto oltre 7mila candidature da 130 Paesi, come riporta l'Ansa.

Considerato come il "Nobel per l'insegnamento", il Global Teacher Prize rappresenta più prestigioso riconoscimento internazionale che viene assegnato annualmente a un insegnante di qualunque materia e nazionalità, che si è particolarmente distinto nel suo lavoro.

A organizzarlo è la Varkey Foundation in collaborazione con Unesco e Dubai Care. Il montepremi è di un milione di dollari. Nei suoi 18 anni di insegnamento, Katja Battaglia si è sempre concentrata sulla creazione di lezioni coinvolgenti che affascinassero gli studenti e contribuissero a un apprendimento efficace e migliora continuamente i suoi programmi e i suoi preparativi per le lezioni. Il suo laboratorio di scrittura creativa ha dato vita a numerose produzioni ed esperimenti, nonché ad alcuni notevoli lavori studenteschi. Tra questi un giornalino scolastico e due e-book: "Il favoloso mondo degli uccelli", che ha ricevuto un premio dall'associazione ornitologica di Pescara; e "Caramanico (borgo termale che si trova all'interno del parco nazionale della Majella) alla ricerca del passato" libro che si è classificato primo al premio parco della Majella di Abbateggio.

Era già stata onorata come una dei 10 finalisti del premio Atlante Italian Teacher Award. Il suo progetto, intitolato "Dante è un poeta moderno?", ha applicato tecniche innovative allo studio delle opere di Dante. La cerimonia di premiazione del Global Teacher Prize si svolgerà l'8 novembre a Parigi.