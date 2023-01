Una fiaccolata "sulle tracce del figlio di Amarena" per ricordare l'orso Juan Carrito

L'Abruzzo non dimentica Juan Carrito. La sua scomparsa ha toccato tutti anche fuori dai confini regionali e nazionali tanto che Milo Manara, uno fumettisti più famosi al mondo, ha dedicato a lui un'immagine iconica e persino il New York Times ha dedicato un articolo alla sua tragica morte.

Per ricordare l'orso marsicano più amato di sempre e che si era fatto voler bene da tutti per quella sua eccessiva "confidenza" e le scorribande finite sui social, il 29 gennaio a Bisegna, nella Valle del Giovenco, si terrà una fiaccolata. Lo fa sapere l'agenzia Ansa. Una fiaccolata che si snoderà “sulle tracce del figlio di Amarena” perché Juan Carrito era proprio uno dei figli dell'orsa che abbiamo imparato a conoscere sin da piccolino. Juan Carrito come è noto, è stato investito nel tardo pomeriggio del 29 gennaio lungo la statale 17, nei pressi del cimitero di Castel di Sangro. La stessa strada dove due anni fa a perdere la vita, nello stesso identico modo, era stata un'altra orsa di questa specie autoctona e in via d'estizione: una sessantina gli esemplari rimasti e tantissime le iniziative promosse per ripopolare il nostro Abruzzo del suo animale simbolo.

Ad organizzare la fiaccolasta sono state le organizzazioni di volontariato che operano nella zona e dal comune di Bisegna, che da tempo ha nei cartelli stradali di ingresso la scritta 'Paese dell'Orso'. Il raduno è previsto per le 14.30 con partenza alle 15, nei giardinetti del comune aquilano. Da qui si partirà per San Sebatiano dei Marsi attraverso un percorso lungo circa due chilometri.

Non solo il ricordo, ma anche il dibattito perché la morte di Juan Carrito ha riportato ancora una volta in auge il discorso sulla sicurezza che va garantita agli orsi e a tutti gli animali che vivono nei nostri parchi nazionali. Per questo nel centro polivalente si San Sebatiano si terrà un breve incontro dove si parlerà della storia di Juan Carrito, ormai diventato un vero e proprio 'personaggio' che mancherà, ma la cui morte, è questo l'auspicio, diventi anche il motore di un vero cambiamento nella cultura della tutela.