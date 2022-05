Jimmy Sax è arrivato a Pescara: "Onorato di essere qui" [FOTO]

Jimmy Sax è arrivato oggi pomeriggio a Pescara, sbarcando alla stazione centrale intorno alle ore 17. Questa sera, a partire dalle ore 21, il celebre artista si esibirà in piazza Salotto per un concerto a ingresso gratuito. L'evento si terrà nell'ambito delle iniziative per prepararsi alla partenza dalla nostra città del Giro d'Italia 2022, prevista martedì 17 maggio, in piazza della Rinascita, alle ore 12. Più precisamente, Jimmy Sax salirà sul palco per la Notte Rosa che è stata organizzata proprio al fine di celebrare la tappa pescarese del Giro.

Il musicista, reduce dalla pubblicazione del suo primo album, dal titolo “Jimmy”, appena giunto in Abruzzo è stato accolto dall'assessore comunale al commercio, turismo e grandi eventi, Alfredo Cremonese, per un breve saluto. "Si è detto onorato di essere qui", riferisce a IlPescara.it lo stesso Cremonese, che ha poi postato sui social una fotografia in cui posa insieme al noto sassofonista, con questa breve didascalia: "Benvenuto Jimmy".