Oltre 16.000 presenze per Jimmy Sax, Cremonese: "Dobbiamo remare tutti nella stessa direzione"

In attesa della partenza del Giro d'Italia da Pescara, prevista per la tarda mattinata di domani (17 maggio), l'assessore comunale agli eventi Alfredo Cremonese si gode il successo del concerto di Jimmy Sax, andato in scena durante lo scorso weekend: "Abbiamo avuto oltre 16.000 presenze - spiega a IlPescara.it - registrando un riscontro notevole. Tutte le associazioni di categoria ci hanno fatto i complimenti per l'evento. Il live si è tenuto in piazza Salotto, ma la partecipazione è stata grande anche nelle strade limitrofe: so di persone che, mentre stavano consumando l'aperitivo, si sono alzate e hanno iniziato a ballare".

Cremonese è entusiasta anche per la generosità dimostrata da Jimmy Sax: "A un certo punto si è addirittura buttato tra la folla. È un artista strepitoso, si è donato totalmente, è stato sensibile, educato, ha fatto salire sul palco i bambini ed è stato molto disponibile con le persone anche per fare le foto. Dal punto di vista musicale, poi, l'ho trovato estremamente bravo, accompagnato da una grandissima orchestra. È stata una serata perfetta. Un ringraziamento doveroso va dunque all'artista ma anche a chi ha promosso l'evento, ai dirigenti comunali, al sindaco e all'amministrazione comunale che mi danno la possibilità di fare tutto questo. Pescara si conferma una città a trazione turistico-commerciale dove gli eventi fanno da attrattiva principale. È questa la strada da percorrere anche per il futuro".

Poi Cremonese svela un aneddoto: "La prima volta che ho sentito Jimmy Sax è stata grazie alla suoneria del telefonino della consigliera comunale Zaira Zamparelli, che è una sua fan sfegatata. Da lì è nata l'idea di coinvolgerlo per questo evento di preparazione alla tappa pescarese del Giro d'Italia. Già adesso il bilancio è pazzesco: tutto pieno, alberghi sold out, con i commercianti che sabato hanno lavorato fino alle ore 21 e sono stati letteralmente "invasi" dalla gente, che ha approfittato dell'orario continuato per stare tutto il giorno in giro. Un risultato importantissimo per la nostra economia".

Cremonese, insomma, ci crede: "Prima del concerto io e il sindaco abbiamo salutato tutti, invitando le persone a venire a Pescara. Abbiamo issato la bandiera blu sul lato del palco perché per il secondo anno consecutivo la Fee Italia ci ha insignito di questo importante titolo. Rivolgo un ringraziamento a tutti quelli che hanno lavorato per la riuscita di questo appuntamento: le maestranze, la protezione civile, abbiamo visto la gente ballare senza fermarsi mai, in tantissimi avevano voglia di divertirsi. Ho la netta sensazione che stavolta abbiamo tutti remato nella stessa direzione, perché non ho visto nessuna polemica: il segreto è proprio questo, cioè superare le divisioni per riuscire a portare Pescara a essere una delle città più importanti della fascia adriatica. È questo che Pescara merita, e ora dobbiamo ripartire".

Vista la risposta data da tante attività commerciali anche fuori dall'area di tappa, si potrebbe pensare a eventi itineranti che portino l'attenzione pure in altre zone della città? "Assolutamente sì, ma il tema va affrontato con molta delicatezza: i grandi eventi hanno bisogno di spazi importanti, mentre per eventi più piccoli si può pensare anche ad aree più ristrette. Questo, però, già l'abbiamo fatto: ad esempio a Pescara Vecchia, nel periodo di Natale, abbiamo realizzato spettacoli per bambini", precisa Cremonese.

E aggiunge: "L'amministrazione Masci ha sempre spinto per gli eventi anche nei quartieri, ma per i grandi eventi servono gli spazi adeguati e un apposito piano di sicurezza. Jimmy Sax è stato uno di questi: Pescara è stata la sua unica data gratuita in piazza, e lui sui social le ha dedicato ben 6 video, perché questa città è quella che gli ha portato di più in termini di valore assoluto. Basti pensare che l'artista su Instagram ha ricevuto commenti entusiasti da ogni parte del mondo. Con questo personaggio, di caratura assolutamente internazionale, Pescara è stata portata alla ribalta mondiale. D'altronde è questo il nostro obiettivo: far venire qui un flusso importante di persone e mostrare Pescara agli occhi del mondo".