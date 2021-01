Il musicista (vero nome Carmelo Di Girolamo) si è aggiudicato il primo premio con il brano “Breath”, tratto dall’album “Round”. A causa dell'emergenza on line, la manifestazione si è tenuta in versione online anziché in presenza

Il pianista pescarese Jerome vince il Canadian International Music Competition. Il musicista (vero nome Carmelo Di Girolamo) si è aggiudicato il primo premio con il suo brano “Breath”, tratto dall’album “Round”. A causa dell'emergenza on line, la manifestazione si è tenuta in versione online anziché in presenza.

A Jerome è andato, dunque, il primo premio della sezione come autore ed esecutore. Intanto l’album "Round" è stato selezionato per l’apertura della sezione 'Musica Contemporanea' della rassegna artistica 'CONThiene 2021', in programma dal 17 al 20 giugno 2021. In più Jerome ha recentemente firmato un accordo discografico con la Garden Blaze Records per la pubblicazione di nuovo repertorio.