La pescarese Jenny Pacini torna su Rai Gulp con "Art soup"

Oggi, in anteprima su RaiPlay, esce “Art Soup - Impara l’arte e non metterla da parte”, un programma di 15 puntate prodotto dall'agenzia pescarese Mente Locale per Rai Kids, ideato dalla nostra concittadina Jenny Pacini e scritto insieme a Maurizio Di Fazio. Pacini è anche conduttrice della trasmissione, mentre la regia è curata da Riccardo Alessandri. A questo link è possibile vedere la prima puntata.

"Il primo ringraziamento di cuore va al direttore Rai Kids Luca Milano e alla vice direttrice Mussi Bollini per aver creduto in noi e nel progetto", afferma Jenny, "per il secondo anno, dopo la produzione di “GoWild”. Grazie anche a Sara Cabras e un enorme ringraziamento, ovviamente, va a tutto il dream team di Art Soup: Mente Locale, Stella Controguerra, Fabrizio Trematore, Mimmo Franchini, Alessandro Romeo, Daniele Frati e Housedada". Il format andrà in onda dal prossimo 30 novembre su Rai Gulp, tutti i giorni alle ore 16.40 (tranne il martedì e il sabato).

"Art Soup" viene descritto come "un viaggio empirico e insieme di conoscenza dove, con l'ausilio di artisti digitali e analogici, direttori di realtà museali, curatori, divulgatori ed educatori artistici, street artist, fumettisti, galleristi, illustratori, art sharer e influencer di settore, si introduce la platea televisiva al mondo dell'arte italiana. Partendo da quella contemporanea, dalle nuove tendenze, per risalire poi la corrente verso il passato e le nostre tradizioni. Ma sempre con un linguaggio e un approccio freschi, accattivanti nella loro naturalezza, né accademici né verticali. La serie è un condensato d'arte, una vera e propria "zuppa" che, nella sigla e nel logo, omaggia la lattina di Campbell's Soup diventata iconica e pop grazie a uno dei più influenti artisti del XX secolo, Andy Warhol".