Morto Ivan Vaccaro, insieme ai fratelli gestiva Tortuga e Megà: aveva solo 30 anni

Ivan Vaccaro è morto. Insieme ai fratelli Raul e Boris gestiva due storici locali di Pescara attivi nel settore della movida: il Tortuga e il Megà.

Vaccaro è scomparso nella serata di ieri, martedì 13 aprile, nella sua città, Chieti a causa di una malattia: aveva solo 30 anni.

Come riferisce ChietiToday, aveva una grande passione per la musica e Vaccaro era molto conosciuto non solo per le serate organizzate nei suoi locali ma anche per le esibizioni canore. Piangono la sua scomparsa il papà Raoul, la mamma Antonella, i fratelli Raul e Boris. Le esequie sono in programma domani, giovedì 15 aprile, alle ore 16 nella cattedrale di San Giustino.