L’Its Moda presenta l’abito ispirato alla Figlia di Iorio per celebrare il restauro della tela. La scuola pescarese di alta specializzazione tecnologica nell’ambito della moda presenzierà domani all’Its 4.0 Day, evento nazionale dedicato alla presentazione dei progetti innovativi delle scuole post-diploma. Ecco come commentano le professoresse Luciana Mastrolonardo e Tiziana Musa, coordinatrici del progetto:

“La riscoperta dell’antica manifattura locale ha aperto un mondo nuovo alle ragazze, che vogliono imparare e sperimentare nuovi progetti in grado di unire tradizione e innovazione toccando con mano la qualità e la bellezza di un prodotto che non deve perdersi. Si stanno dedicando a questo progetto con passione, come a recuperare una parte della nostra storia, che ha un potenziale enorme”.

Le ragazze avranno una location degna di nota per il collegamento con l’evento: la sala della “Figlia di Iorio”, nel palazzo della Provincia, dove campeggia l’omonima tela di Michetti appena restaurata. Per tale ragione le studentesse hanno realizzato un abito ispirato a Mila, la protagonista dell’opera dannunziana, che sarà presentato in esclusiva al team dell’Its 4.0, Miur e Ca’ Foscari di Venezia.