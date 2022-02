Morto Italo Anelli, l'amato barbiere di via De Amicis

È scomparso Italo Anelli, storico barbiere con una "puteca" (così la chiamava lui) in via De Amicis a Pescara.

Anelli, dagli amici chiamato Italuccio, era del 1941 e la sua morte ha scosso i tanti che hanno avuto il piacere di conoscerlo.

Nel 2005 era stato Insignito con la medaglia d'oro per impegno nell'attività lavorativa dalla Camera di Commercio.

Lavorava come barbiere da quando aveva 18 anni ma dagli anni '80 aveva aperto la sua attività in via De Amicis. Era un punto di riferimento come barbiere in centro città ed erano davvero in molti a conoscerlo e ad apprezzarlo.

L'ultimo saluto ad Anelli verrà dato domani (giovedì 24 febbraio) con i funerali che saranno celebrati alle ore 15:30 nella chiesa degli Angeli Custodi.