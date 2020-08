Italia Nostra attacca il Comune per le nuove potature sui pini in viale Kennedy: "Intervento dannoso per gli alberi"

Nuovo attacco di Italia Nostra al Comune in merito alla questione della gestione del patrimonio verde della città. L'associazione infatti critica le nuove potature avviate in viale Kennedy e viale Regina Margherita sui pini, dopo che già il 27 novembre scorso erano stati effettuati degli interventi.

Per Italia Nostra, si stanno stressando e danneggiando le uniche piante verdi cittadine che non creano alcun problema, lasciando invece alberi secchi, aiuole degradate, siepi fatiscenti e sporcizia nei terreni nudi.

Già abbiamo assistito al disseccamento dei lecci per le intense potature e le capitozzature, effettuate in

passato. Abbiamo ripetuto in numerosi articoli come le “cattive pratiche” a Pescara siano la norma e stiano

portando alla distruzione del patrimonio arboreo della città.