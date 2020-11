La denuncia di Italia Nostra e dell'Ecoistituto Abruzzo: "Eliminato il lembo di vegetazione fluviale del circolo canottieri" [FOTO]

È stato eliminato sabato scorso il lembo di vegetazione ripariale del circolo canottieri di Pescara, sul lungofiume. Lo denunciano le associazioni ambientaliste Italia Nostra e Ecosistema Abruzzo che ricordano come in quel lembo di vegetazione spontanea ci fosse anche della fauna selvatica.

Interpellati, gli addetti ci hanno informati che l’intervento era stato autorizzato dalla Capitaneria di Porto; tutta la legna è stata portata via con un furgone della ditta incaricata di “ripulire l’area” (finalmente, ha sottolineato un operaio). Il cantiere non era segnalato se non con un triangolo posto sulla pista ciclabile, di quelli che si utilizzano per avvisare della presenza di un’automobile ferma lungo la strada.