Vertice in Prefettura per discutere le misure da applicare lungo le strade e piazze in vista della finale Italia - Inghilterra

Il prefetto ha riunito in un vertice i rappresentanti delle forze dell'ordine e della polizia municipale per stabilire le chiusure e modifiche alla viabilità nelle strade del centro

Vertice organizzativo in prefettura a Pescara, convocato dal prefetto Di Vincenzo per discutere delle eventuali modifiche alla viabilità e filtraggio per gli accessi nelle strade del centro per domenica 11 luglio in vista della finale degli Europei fra Italia e Inghilterra.

Presenti i rappresentanti e vertici della questura, dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia municipale. Saranno attivate alcune misure di filtraggio e pre filtraggio degli accessi stradali in viale Muzii e via De Amicis lato nord, e via Galilei lato sud con divieto di transito in via Mazzini e via Carducci verso il mare.

Per ora, il sindaco non ha firmato alcuna ordinanza che vieta l'installazione di maxi schermi per assistere all'incontro, a differenza di quanto accadrà a Chieti. Ricordiamo che in centro, al Pescara City Summer, si potrà seguire la partita dalle 21 anche se i posti a sedere sono già esauriti da ieri.