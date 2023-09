Bernabei (Italexit): "Troppi rischi per la sicurezza nella zona della stazione, servono servizi straordinari di controllo"

“Servizi straordinari di controllo”. A chiederli alla stazione ferroviaria è il coordinatore provinciale di Italexit Eliseo Bernabei alla luce degli ultimi episodi di cronaca consumatisi a cominciare dal palpeggiamento ai danni di una ragazza per cui il presunto responsabile deve ora rispondere di violenza sessuale.

“La zona della stazione centrale è ormai tra gli angoli meno sicuri di Pescara - dichiara -. Ogni mattina si riversano in città migliaia di studenti dalla periferia e dalla provincia; e tra lo scalo ferroviario e il capolinea degli autobus, con in mezzo il parcheggio annesso alla stazione, può accadere di tutto come ovunque vi siano concentrazioni straordinarie di persone. A rischio è la tranquillità dei viaggiatori come dei residenti, tenuto conto che l'area è popolata da tempo anche da numerose persone senza fissa dimora, spesso stranieri”.

“Italexit richiama l'attenzione delle istituzioni su un problema urgente che mette in discussione la sicurezza di tutti. Gli orari critici sono compresi tra le 7.30 e le 8.30 e tra le 13.00 e le 14.45. Pensiamo – afferma Bernabei - sia opportuna una presenza di forze dell'ordine, una maggiore attenzione a un fenomeno che negli ultimi anni è cresciuto in modo esponenziale. Del resto, se le statistiche parlano di circa 120mila veicoli che giornalmente entrano in città, la presenza di schiere di studenti che si muovono con i mezzi pubblici è l'altra faccia della questione”.

“Speriamo vivamente che le istituzioni prendano in considerazione l'opportunità di servizi straordinari di controllo per prevenire episodi gravi, che a quel punto renderanno – conclude il coordinatore di Italexit - necessarie quelle stesse decisioni che oggi chiediamo”.