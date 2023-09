Soddisfatta Italcaccia Abruzzo per l'immissione di 400 animali selvatici nel Pescarese e per le 5 manifestazioni cinofile estive

Bilancio positivo per Italcaccia Abruzzo in merito alla stagione venatoria estiva nel Pescarese, con 5 manifestazioni cinofile organizzate a puro scopo di ripopolamento e l'immissione di 400 animali di selvaggina stanziale. Il presidente Francesco Verì ha ricordato che tutti gli eventi sono stati concepiti con lo scopo di ripopolare zone e terreni liberi con l’immissione di selvaggina stanziale. I territori scelti, individuati per le

manifestazioni, dopo attenta valutazione, sono risultati idonei all’immissione di selvaggina selezionata adatta ad ambientarsi sin da subito.

"Un bilancio molto positivo in termini di ripopolamenti per noi: una stagione da incorniciare. L’Italcaccia di Pescara è ormai un modello da seguire, in grado di dare lustro a tutta la categoria dei cacciatori che si avvicinano sempre più alla cinofilia con l’obiettivo precipuo di valorizzare il lavoro dei propri ausiliari. L’aspetto sociale, poi è l'altro elemento centrale. In tutti gli appuntamenti, infatti, hanno partecipato tanti concorrenti tra cui molti bambini che iniziano a cimentarsi con questo sport bellissimo, il tutto condito da un clima di festa celebrate con abbondanti libagioni a base di prodotti tipici locali. Un grande ringraziamento va rivolto a tutte le sezioni comunali della provincia di Pescara che, con i loro presidenti Franco Di Tonto, Dante Di Michele, Giovanni Savini, Marcello D’Annunzio e Pasqualino Treccia, in collaborazione con la sede provinciale di Pescara, hanno saputo organizzare al meglio ogni prova, garantendo a tutti i partecipanti un sano divertimento. "

Verì ha anche ringraziato il presidente uscente Gabriele Ermesino:

"Per aver avuto il merito di aver contribuito, in maniera determinante e costante, alla crescita e all’affermazione dell’associazione Italcaccia provinciale, di averla accompagnata durante le sue continue lotte per la difesa della caccia, grazie alle sue intuizioni e alla sua capacità di cogliere, sempre in anticipo, tutte le problematiche locali sulla caccia. Se l’Italcaccia di Pescara oggi è considerata un’associazione di riferimento per molti cacciatori locali o un modello di riferimento per molte altre realtà venatorie, il merito è soprattutto di Gabriele Ermesino".