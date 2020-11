L’istituto Spaventa di Città Sant’Angelo scelto per il seminario “I dati Invalsi”

L’istituto omnicomprensivo 'Spaventa' di Città Sant’Angelo è stato scelto per il seminario “I dati Invalsi: uno strumento per la ricerca e la didattica”, in programma a Roma dal 25 al 28 febbraio 2021. L'evento, giunto alla quinta edizione, presenta ogni anno i contributi più significativi che sono pervenuti da università e scuole nel campo dell’utilizzo dei dati Invalsi per quanto riguarda la ricerca scientifica e didattica.

Il contributo della scuola angolana, elaborato dalla professoressa Ester Valloreo e tradotto in inglese dal professor Francesco Mammarella, è stato selezionato dal comitato scientifico dell’Invalsi tra tantissimi altri progetti. Il titolo del lavoro presentato dall’istituto Spaventa è “Mathematics, Learnings and Teacher Education” e, partendo da un percorso sulla percezione che ogni studente ha delle sue abilità e della sua autostima in relazione alla matematica, porta pian piano allo sviluppo di pratiche di problem solving secondo un modello personalizzato.