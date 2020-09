Istituto Domus Mariae: ripartenza in tutta sicurezza con misure oltre le linee guida. La prima campanella suonerà lunedì 14 settembre secondo uno schema di rientro scaglionato che si concluderà il giorno seguente, martedì 15 settembre. La direttrice Valentina Pistola ha spiegato le norme di comportamento e gli accorgimenti presi per evitare assembramenti e situazioni di rischio, come gli ingressi e le uscite separati:

“Abbiamo lavorato con tanta passione, e ora chiediamo a tutte le famiglie di sottoscrivere un patto di corresponsabilità, perché siamo certi che la sicurezza è il risultato di uno sforzo collettivo, che non può prescindere anche dal ruolo dei bambini e dei genitori”.

Il numero di sezioni dell’infanzia è passato da tre a cinque gruppi, aumentando il rapporto tra spazio e bambini. Inoltre è stato deciso di mantenere il servizio mensa, programmando turni ed evitando la promiscuità tra classi e bambini.

Nella scuola primaria, poi, è stato deciso di mantenere momenti di didattica digitale integrata per i bimbi che si troveranno costretti, per motivi di salute, a stare a casa per un lungo periodo. Predisposto anche il controllo della temperatura all’ingresso, compreso di sanificazione mediante una speciale apparecchiatura.