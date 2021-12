All'istituto Di Marzio - Michetti secondo Open Day dei laboratori per genitori e studenti delle terze medie

L'istituto Di Marzio - Michetti si prepara per il secondo Open Day dell'anno. Appuntamento sabato 11 dicembre con l'apertura dei laboratori a genitori e ragazzi delle terze medie interesssati all'iscrizione per il prossimo anno scolastico. Rispettando i protocolli anti Covid, i docenti e gli studenti accoglieranno i visitatori in percorsi sanificati per mostrare le attività di tutti gli indirizzi di studio. Domenica scorsa 5 dicembre c'era stato il primo Open Day con un ottimo riscontro in termini di visitatori ha spiegato la dirigente Maria Antonella Ascani:

"Sabato 11 dicembre, si replica dalle 10 alle 13: ad accompagnare le famiglie nelle visite saranno i docenti e in ciascun laboratorio l’accoglienza sarà fatta da ragazzi e insegnanti delle varie materie di indirizzo che illustreranno l’offerta formativa e forniranno tutte le informazioni richieste. Per partecipare è stato attivato sul sito on line della scuola un servizio di prenotazione per tutti i laboratori, ovvero quello di ottica, acconciatore, estetica e metodologie operative, odontotecnico, Mat– Manutenzione e assistenza tecnica - veicoli a motore e macchine utensili, impianti e moda, industria e artigianato per il made in Italy, servizi per la sanità e l’assistenza sociale – qualifica Oss – Operatore socio-sanitario; servizi commerciali. Dal 6 dicembre è stato attivato anche un servizio di microinserimenti che consentirà ai ragazzi, previa prenotazione, di essere inseriti nelle classe e assistere personalmente alle attività di laboratorio.