Saranno gli studenti dell'istituto Di Marzio Michetti a disegnare le nuove divise della Walter Tosto

Gli studenti dell'istituto Di Marzio Michetti disegneranno le nuove divise dei dipendenti della Walter Tosto. Lo ha annunciato la dirigente scolastica Antonella Ascani, a margine della fiera Biobenessere che ha visto gli stessi studenti dell'istituto protagonisti. A realizzare le divise saranno gli studenti dell'indirizzo Moda che si avvicinano ai colleghi già impegnati in azienda con l’indirizzo Mat e che a giugno scorso ha visto 9 neodiplomati assunti con contratto a tempo indeterminato.

Presenti alla fiera per i docenti Simona Camplone, Clara Camplone, Renzo Camplone e Gianluca Ciofani, e Marzia Mazzoni in rappresentanza della Walter Tosto. La dirigente ha dichiarato:

“Per l’istituto Di Marzio-Michetti la partecipazione a un evento fieristico di tale rilevanza ha rappresentato un’occasione preziosa per far emergere le professionalità maturate all’interno del nostro Istituto, che ogni anno introduce nel mondo del lavoro ragazzi già pronti e preparati a confrontarsi con il quotidiano, grazie anche agli stage applicativi che svolgono durante il percorso di studi, frutto delle connessioni multidisciplinari e delle collaborazioni che la scuola ha in corso con aziende e strutture del territorio. Nelle due giornate abbiamo avuto l’opportunità di presentare al pubblico i vari indirizzi di studio, una sorta di anteprima dei classici Open Day che partiranno tra qualche settimana, e soprattutto di mostrare in modo concreto il frutto del lavoro dei nostri ragazzi”.

Dopo l'esperienza dello scorso anno, la Walter Tosto ha quindi deciso di promuovere un nuovo progetto coinvolgendo gli studenti dell'indirizzo Moda, spiega la Ascani, che dovranno disegnare le nuove divise aziendali in una sorta di concorso di idee che poi si tradurrà in una sfilata da realizzare direttamente in sede.

Due le sfilate che hanno visto protagonisti gli studenti nelle due giornate al PalaBecci: ‘Il Filo Rosso’ e ‘Give Peace a Chance’, con abiti disegnati e realizzati direttamente dagli studenti nei laboratori di moda della scuola.