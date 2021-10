L'istituto Di Marzio compie 100 anni e organizza una settimana di eventi e iniziative

L'istituto professionale Di Marzio di Pescara compie 100 anni, e per celebrare questo importante traguardo la scuola ha deciso di organizzare una settimana di eventi e iniziative. Lo ha fatto sapere la dirigente scolastica Antonella Ascani, illustrando gli appuntamenti previsti: dall’inaugurazione della mostra fotografica allestita per ricordare i momenti salienti e i volti e i nomi che hanno animato e arricchito l’Istituto, dalla sua fondazione a oggi, a

convegni-incontri per approfondire le opportunità professionali offerte oggi dalla scuola in termini di possibili sbocchi lavorativi, sino all’incontro tra ex studenti e diplomandi, al ricordo di ragazzi che hanno attraversato i corridoi della Di Marzio per chiudere con una cena di gala istituzionale.

L'istituto, ricorda la dirigente, è nato nel 1921 come scuola tecnica di tirocinio libera nell'antica Castellammare ed è dedicata a "Dino Ugo Di Marzio" dal 1939, per onorare un ex alunno della scuola, pilota volontario in

guerra e decorato con la medaglia d’oro al valor militare:

“Quest’anno in occasione dei cento anni della scuola, organizzeremo una serie di eventi celebrativi che prenderanno il via domani, venerdì 8 ottobre, con una prima settimana di incontri e appuntamenti dedicati ai nostri studenti, che avranno l’occasione di apprendere la storia del loro Istituto, ma aperti anche alla città, per consentire al territorio di conoscere le caratteristiche e le risorse di una scuola d’eccellenza in termini di formazione culturale e professionale, che offre ai nostri ragazzi opportunità uniche di ingresso nel mondo del lavoro già all’indomani del diploma, anche grazie ai rapporti e alle collaborazioni che abbiamo costruito negli anni con alcune delle più grandi aziende italiane ed estere”.

Venerdì 8 ottobre alle 10,30 è previsto un incontro aperto alle istituzioni regionali, provinciali e cittadine con l'inaugurazione della mostra fotografica allestita lungo gli spazi e i corridoi della scuola alla presenza di studenti-ciceroni che illustreranno le immagini ai visitatori, quindi nell’anfiteatro della scuola ci sarà il taglio della torta dei 100 anni preparata dal mastro pasticcere Federico Anzellotti, presidente del Conpait – la Confederazione dei Pasticceri italiani.

Sabato 9 ottobre convegno in aula magna dedicato all’indirizzo di studio dei Mat-Meccanici che incontreranno i vertici di confindustria e di aziende automobilistiche come Toyota per illustrare gli sbocchi professionali legati al diploma della Di Marzio. Martedì 12 ottobre giornata dedicata all’incontro tra ex studenti professionisti affermati e attuali studenti; giovedì 14 ottobre piantumazione di un albero di ulivo per i primi 100 anni della Di Marzio alla presenza delle famiglie degli studenti scomparsi in giovanissima età; la prima settimana di eventi si chiuderà sabato 16 novembre con la cena di Gala che ospiterà una sfilata di moda di abiti confezionati dagli stessi studenti."

Durante la settimana verrà realizzato anche un murale sul muro esterno della scuola dedicato ai 100 anni, mentre il 3 novembre si svolgerà la festa in musica per gli studenti con l'esibizione delle band scolastiche e una lotteria del centenario organizzata dal neonato Comitato ‘Ipsias verso il futuro #100’.