I ragazzi dell'istituto comprensivo di Pianella Moscufo ai quarti di finale per i campionati di Debate

Importante risultato per i ragazzi dell'istituto comprensivo Papa Giovanni XXIII di Pianella Moscufo che, in rappresentanza dell'Abruzzo, hanno conquistato i quarti di finale nel campionato italiano middle school di Debate, un confronto fra due squadre di studenti che sostengono e controbattono un’affermazione o un argomento dato dal docente, ponendosi in un campo (pro) o nell’altro (contro).

Il 15 aprile prossimo, la sfida contro la squadra pugliese dei Santarella sarà online, e in caso di vittoria porterà l'istituto in semifinale. Nel campionato 2022/2023 i ragazzi arrivarono agli ottavi di finale, mentre il 4 marzo scorso hanno vinto per 3-0 contro i Bilingual Debaters, compagine dell’Emilia Romagna, in una gara lunga e serrata. Da dicembre, hanno già vinto cinque gare, tra eliminatorie e ottavi superando le squadre provenienti dal Piemonte, dalle Marche, dalla Puglia e dal Lazio.