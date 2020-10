Gli studenti dell'istituto comprensivo di Città Sant'Angelo diventano raccoglitori d'olive e produttori d'olio

Diventeranno raccoglitori di olive e produttori d'olio gli studenti ed alunni della scuola primaria, della scuola media e del liceo

dell’istituto omnicomprensivo di Città Sant’Angelo nell'ambito di un'iniziativa benefica che vedrà donare in beneficenza il ricavato della vendita dell'olio prodotto, tramite un'asta online.

Il progetto, iniziato lo scorso anno, è stato voluto dalla dirigente Romano che ha parlato di una riscoperta del territorio e della comunità che trasforma i prodotti arricchendoli di valore per una buona causa. I ragazzi, dopo aver raccolto le olive nelle piante delle aree comunali di Marina di Città Sant'Angelo, seguiranno tutto il processo fino alla realizzazione delle etichette sulle bottiglie che verranno messe all'asta.

Il progetto vede ancora una volta la collaborazione tra l’Istituto scolastico, il Comune di Città Sant’Angelo e il comitato dei genitori in questo cammino di comunità educante operosa e sempre pronta a raccogliere l’ennesima sfida, anche questa legata al patto per uno sviluppo umano sostenibile dell’srea vestina in collaborazione con la coldiretti Abruzzo e la fondazione Amiotti.