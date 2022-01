L'istituto alberghiero lancia un corso per cuochi di bordo

L'istituto alberghiero 'De Cecco' lancia un corso per cuochi di bordo. L'obiettivo è di formare gli chef professionisti delle cucine delle navi da crociera, grazie anche a una partnership con la direzione marittima di Pescara. Le lezioni partiranno a marzo, reclutando studenti su base volontaria, e permetteranno ai ragazzi di apprendere nozioni fondamentali sulla vita a bordo di una nave, acquisendo un attestato per poi accedere, volendo, al relativo diploma. La docente di riferimento, responsabile dell’organizzazione, è Claudia De Bonis.

Soddisfatta la dirigente scolastica, Alessandra Di Pietro: “L’iniziativa – ha spiegato – nasce all’interno delle attività dedicate all’orientamento allo studio e al futuro lavoro dei nostri ragazzi, offrendo una ulteriore prospettiva come sbocco professionale, collegando l’offerta formativa allo sviluppo economico, fornendo delle competenze specifiche rispondenti alle reali esigenze del territorio e del mercato, potenziando la stessa offerta formativa e creando professionisti esperti anche di mare che sappiano valorizzare l’enogastronomia di settore”.

Il comandante della direzione marittima, Capitano di Vascello Salvatore Minervino, aggiunge: “Una nave da crociera ha un equipaggio di almeno 1.500 persone, tra cui almeno 50 cuochi a bordo sia per gli ospiti che per le esigenze interne. Per poter entrare in questo frammento occupazionale, i ragazzi devono avere un inquadramento particolare, apprendendo anche nozioni inerenti il soccorso in mare o di diritto della navigazione, quindi al corso abbiamo cercato di dare un taglio marittimo in una città che purtroppo sino a oggi non ha avuto un porto operativo, un porto che però oggi, grazie ai fondi europei, stiamo recuperando in tutta la sua funzionalità proprio per permettere l’ingresso delle navi commerciali e da crociera”.

Il neo presidente della Provincia, Ottavio De Martinis, parla di un “progetto importante che allarga gli orizzonti formativi dei ragazzi e si inserisce in un percorso di crescita”, mentre il Capitano di Corvetta Debora Ferioli conclude: “Non appena finirà la fase pandemica vogliamo riprendere il ciclo di incontri con gli studenti dell’istituto ‘De Cecco’, conferenze che ci permettono di valorizzare la filiera della produzione enogastronomica locale per la salvaguardia dei prodotti tipici della nostra zona”.