All'istituto alberghiero la consegna degli attestati Europass per l'Erasmus

Sono 29 gli studenti delle classi terze e quarte dell’istituto alberghiero ‘De Cecco’ che oggi hanno concluso il proprio percorso Erasmus + Welcome, ricevendo gli attestati che hanno testimoniato l'esperienza di 3 settimane svolta a Terenife, Dublino e Malta e che, oltre a una formazione linguistica, ha permesso loro anche di sperimentare il lavoro all’estero nei settori dell’accoglienza, del turismo e della ristorazione. Ad aprile 2023 si ripartirà con altri 30 studenti che dovranno superare una selezione europea per accedere al progetto.

Presenti la dirigente dell’Istituto scolastico provinciale Daniela Puglisi, e poi Francesca Cuculo, in rappresentanza dell’associazione Lo Spazio delle Idee, e la docente referente del progetto Pina Fusco. Soddisfatta la dirigente scolastica Alessandra Di Pietro, che ha evidenziato come tutto ciò attesti, ancora una volta, "la caratteristica di una scuola che è fortemente proiettata verso l’internazionalizzazione e verso i valori dell’inclusione, della cittadinanza europea e digitale, della sostenibilità ambientale e della partecipazione per formare non solo bravi allievi, ma soprattutto cittadini del mondo".

“Gli studenti dell’alberghiero – ha detto la dirigente Puglisi – hanno avuto di nuovo un’opportunità straordinaria attraverso l’Erasmus+, che al ‘De Cecco’ assume un valore aggiunto proprio perché impegna gli studenti nel campo lavorativo. L’invito che rivolgiamo ai ragazzi è di farsi contaminare dalle culture con cui vengono a contatto all’estero, di essere fieri delle proprie origini, ma anche di fare tesoro delle tradizioni, usi e costumi appresi all’estero”.

I 29 studenti che oggi hanno ricevuto l’attestato Europass sono: Michelangelo Cavuti, Nicolò Gelsumino, Adamo Collini, Marillia Ferreira, Davide Palmisano, Samuele Nota, Taisja Antonilli, Sara Magliaro e Carola De Iuliis per l’esperienza a Dublino; Erika Boschetti, Arianna Severoni, Fabrizia Martella, Eva Abril Castillo Chaparro, Ana Laura Ribeiro, Marianna Pesce, Beatrice Ricci, Ilaria Rastelli, Martina D’Ambrosio e Selina Loffreda per l’esperienza a Tenerife; Beatrice Saqinoi, Caterina D’Anastasio, Fabio Del Rossi, Federica Vedilei, Francesca Di Lembo, Giorgio Crudele, Katia Francesca Di Nicola, Lucrezia Bianchi, Monica Orsini e Samuele Ciommo per l’esperienza a Malta.

I docenti Tutor sono stati, invece, Barbara Ferretti, Olga Di Maso, Enza Liberati, Maria Grazia Di Virgilio e Francesca Cuculo.