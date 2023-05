“Cittadinanzattiva” porta l'istituto Acerbo in Europa con il progetto Erasmus +

L’Istituto “Tito Acerbo” di Pescara ha concluso il suo primo anno di lavoro nell’ambito del progetto Erasmus+ accreditamento 2021-27 realizzando con successo tutte le 24 mobilità previste in fase di progettazione iniziale.

Il progetto dal titolo “Cittadinanzattiva”, iniziato ad aprile 2021, ha dato avvio a un intenso programma di mobilità di formazione suddiviso in attività di job shadowing e corsi di formazione nei vari Paesi europei.

Esperienze che hanno coinvolto docenti, alunni e personale Ata, impegnati nelle visite di istituti scolastici e centri civici europei e nella partecipazione a corsi di formazione che hanno toccato svariate tematiche: dall’innovazione all’inclusione, dalla cittadinanza attiva alla sostenibilità, dal cambiamento climatico alle tematiche ricreative.

Vivere l’Europa significa anche viaggiare, e per i ragazzi pescaresi dell’Acerbo è stata un’occasione “unica” di incontro e confronto, di dialogo, di conoscenza, di amicizia e di crescita umana, culturale e didattica. L’Europa “per crescere” ha bisogno dei giovani, della loro speranza e del loro futuro e questo progetto Erasmus+ ha contribuito, per tutti i partecipanti coinvolti, al miglioramento della comunicazione interculturale e alla creazione di un networking internazionale tra le istituzioni visitate. L’agenzia nazionale Indire ha seguito e condiviso costantemente le attività proposte sul canale social Instagram.

Per gli studenti e il personale dell’Acerbo è stato fondamentale il contributo del dirigente scolastico Carlo Di Michele che ha sostenuto l’idea e la realizzazione progettuale in tutte le sue fasi. La referente dei progetti Erasmus+, la professoressa Marilia De Dominicis, ha lavorato con tenacia, impegno ed entusiasmo per rendere possibile quanto realizzato, coadiuvata e affiancata dalla preziosa collaborazione della professoressa Maria Partemi.

I partecipanti alle mobilità hanno vissuto l’esperienza formativa in varie località europee: Lione- Francia: prof.sse: Mariani Christine M., Odorisio Anastasia e Dsga Bucci Michele. Slovenia proff. Linfozzi Andrea, Iannetta Libera, Tenerife- Spagna-proff Petaccia Ralph R., Sabelli Olga. Malaga- Spagna: proff. Biocca Stefano, Bompensa Rocco, De Dominicis Marilia

Gli studenti hanno partecipato con entusiasmo e diligenza al progetto formativo: Lione: Altamura Giorgia, Mancini Alessandra, Pavone Maria Angela, Di Paolo Rachele, Siano Francesco, Rapino Matteo A. Malaga: Di Clemete Brenda, Polleggioni Alice, Brunetti Briana, Costantini Aurora, Carpineta Noemi, Antonilli Monika e coadiuvati dalle docenti accompagnatrici: professoresse Elena Gardelli e Tania Fontana che hanno curato l’affiancamento durante il soggiorno e per le attività in loco.

Nella foto gli studenti a Malaga: Brenda Di Clemente, Alice Polleggioni, Briana Brunetti, Aurora Costantini, Noemi Carpineta, Monika Antonilli.