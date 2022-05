Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l'anno 2022/2023.

A comunicarlo è il vice sindaco e assessore alla Pubblica Istruzione, Giovanni Santilli.

Le iscrizioni saranno aperte da domani, giovedì 26 maggio per i seguenti istituti comprensivi: Pescara 1 – Primaria “G. Rodari”, Pescara 1 – Primaria “G. Rodari” – c/o Media U. Foscolo, Pescara 1 – Primaria “Fontanelle”, Pescara 1 – Primaria “Don Milani”, Pescara 1 – Secondaria di Primo Grado “U. Foscolo”, Pescara 7 – Primaria “Raffaele La Porta”, Pescara 9 – Primaria “Colli” – Largo Madonna, Pescara 9 – Primaria “Colli” – c/o Media Virgilio.

Il modello per la domanda di iscrizione, con contestuale richiesta di esenzione o riduzione sulla tariffa, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Pescara www.comune.pescara.it, tra le News e nella Sezione Servizio al Cittadino – Studiare - Servizio Ristorazione e Trasporto Scolastico. La domanda può essere presentata esclusivamente in una delle seguenti modalità: a mano nell’ufficio Protocollo Generale dell’ente; a mezzo raccomandata (farà fede il timbro postale di invio); tramite Pec al seguente indirizzo: protocollo@comune.pescara.it

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata inderogabilmente al 29 luglio. I tempi e le modalità di erogazione del servizio sono subordinati alla riorganizzazione delle istituzioni scolastiche nel rispetto delle indicazioni contenute nel documento adottato dal Miur, per l’anno scolastico 2022/2023.

«Abbiamo cercato di dare il margine temporale di preavviso più ampio possibile rispetto alla scadenza», dice l’assessore Santilli, «le famiglie avranno quindi la possibilità di programmarsi in base alle proprie esigenze».