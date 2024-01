Iscrizioni scuola 2024-2025 per le classi prime: è obbligatorio farle online

Attraverso il portale Unica sarà possibile effettuare le iscrizioni al primo anno della scuola primaria, secondaria di primo o secondo grado e dei centri di formazione professionale regionali. Il portale del ministero dell’istruzione sarà aperto dal prossimo 18 gennaio 2024.

Sarà, dunque, possibile iscrivere il proprio figlio a partire da tale data e dalle ore 8. La chiusura delle iscrizioni è invece prevista per il 10 febbraio 2024 alle ore 20.

Dopo l’accettazione dell’iscrizione sarà possibile condividere con la scuola documenti e informazioni attraverso uno spazio digitale.

Per accedere a Unica, bisogna collegarsi a questo sito: https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni.

L’accesso è possibile solo per genitori o per chi esercita la responsabilità genitoriale su alunni e studenti da iscrivere. Su Unica si accede solo tramite identità digitale Spid, Cie, Cns e eIdas.

Come funziona l’iscrizione online?

Al primo accesso bisogna confermare o completare i propri dati personali, poi iniziare a compilare la domanda di iscrizione.

La domanda si compone di tre sezioni da compilare con i dati dell’alunno, della famiglia e di almeno una scuola, quella di prima scelta.

Le scuole indicate come seconda e terza scelta saranno coinvolte, una dopo l’altra, solo nel caso in cui la prima non abbia disponibilità di posti per il nuovo anno scolastico.

Le sezioni della domanda possono essere compilate in tempi diversi e, quindi, si possono salvare le informazioni inserite senza inoltrare la domanda.

Successivamente si passa all’inoltro della domanda. È necessario visualizzare l'anteprima della domanda per verificare la correttezza dei dati inseriti, quindi effettuare l’inoltro. La domanda sarà inviata alla scuola indicata come prima scelta. Si riceverà un’email a conferma dell’invio della domanda.

Attenzione: la domanda inoltrata non può essere modificata.

Se bisogna fare delle modifiche, contattare la scuola destinataria della domanda che potrà rimetterla a disposizione del genitore entro il termine delle iscrizioni.

Infine si potrà seguire l’iter della domanda di iscrizione online. Terminato il periodo riservato alle iscrizioni, la scuola di destinazione, che ha preso in carico la domanda conferma l'accettazione oppure, in caso di indisponibilità di posti, la indirizza alla scuola indicata come soluzione alternativa.

Per seguire l’iter della domanda basta accedere al portale Unica.

Si riceveranno, inoltre, via email tutti gli aggiornamenti sullo stato della domanda fino alla conferma di accettazione.

Gli stati che può assumere la domanda sono i seguenti: inoltrata, restituita alla famiglia, accettata o smistata ad altra scuola.