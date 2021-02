Riaperte le prenotazioni per lo screening di massa nel centro Pescara Fiere

Riprende anche nel prossimo fine settimana (sabato 27 e domenica 28 febbraio), lo screening di massa su base volontaria a Pescara.

E, come fa sapere l'assessore comunale alla protezione Civile, Eugenio Seccia, sono riaperte le prenotazioni.

I test verranno eseguiti nel punto prelievi allestito nel centro Pescara Fiere.

Per prenotarsi basta seguire la solita procedura tramite il link dedicato https://www.comune.pescara.it/internet/index.php?codice=1076 sul sito ufficiale del Comune. Per partecipare allo screening occorre non presentare sintomi da Covid, non essere in quarantena e non avere un tampone molecolare già eseguito in attesa di risultato e si deve anche portare il modulo di consenso che è scaricabile dal sito del Comune, oppure compilarlo al momento dell'arrivo al punto prelievi, anche se si consiglia di recarsi già con il modulo firmato per evitare l'allungamento dei tempi.