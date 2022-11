Tre linee per andare a scuola con il pedibus: Spoltore apre alle iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni per il pedibus di Spoltore: l'amministrazione comunale ha deciso di ripristinare il servizio alternativo e sostenibile per accompagnare i bimbi a scuola, che si era fermato con l'arrivo del Covid-19. Si partirà il prossimo 5 dicembre: l'attivazione interessa gli alunni della scuola primaria e prevede in forma sperimentale tre linee pedibus, ognuna per un massimo di 20 iscritti. Possono usare il servizio gli alunni di Spoltore centro urbano, Villa Raspa e Santa Teresa. Modulo di domanda, disciplinare e avviso pubblico sono disponibili sul sito istituzionale www.comune.spoltore.pe.it: le domande vanno presentate al protocollo del Comune e saranno possibili anche nel corso dell'anno scolastico, purché ci siano posti disponibili.

Il pedibus è un servizio totalmente gratuito per l’utenza, svolto in corrispondenza degli orari di ingresso e di uscita delle scuole con l’obbligatorietà di almeno due accompagnatori per ogni gruppo di alunni. Consiste nell’accompagnamento a scuola di gruppi di bambini di alcune scuole primarie del Comune di Spoltore, lungo itinerari prestabiliti con fermate e orari definiti.



Questi i percorsi: la Linea 1 per la scuola primaria di Spoltore centro urbano con partenza dal municipio fino all'istituto di scuola primaria, e ritorno con punto di raccolta all'interno del cancello adiacente il marciapiede; la Linea 2 per la scuola primaria di Santa Teresa con partenza dal parcheggio di via Saline e ritorno con punto di raccolta all'interno del cancello del plesso scolastico; la Linea 3 per la scuola primaria di Villa Raspa con partenza dal parcheggio di via Milano e ritorno con punto di raccolta sempre all'interno del cortile scolastico.



A seconda delle esigenze si valuterà in futuro anche l'attivazione di nuove linee. Si prevede poi la predisposizione di un'apposita segnaletica nei nuovi punti di sosta e percorsi e la pettorina ad alta visibilità per gli accompagnatori del gruppo.