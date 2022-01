Prorogati i termini per le iscrizioni al nido d'infanzia comunale Cipì

L'assessore comunale Mariaria Paoni Saccone ha fatto sapere che sono stati riaperti i termini per le iscrizioni all'asilo nido Cipì in via Carlo Albero dalla Chiesa 54 a Zanni. Si tratta di ulteriori 12 posti disponibili per altrettanti bambini nel periodo che va da gennaio a giugno 2022. Le domande potranno essere presentate da oggi 19 gennaio fino a 31 gennaio prossimo, con una proroga dunque rispetto alla precedente scadenza. L'assessore ha commentato:

"Sono felice di comunicare questa opportunità alle famiglie sia perché si offre, con questa proroga dei termini che ho fortemente voluto, l’occasione di dare un supporto concreto ai genitori per la gestione quotidiana dei piccoli, sia perché parliamo di un nido appena inaugurato e in grado di offrire servizi moderni ed efficienti in linea con le più moderne strutture educative. Il nido Cipì è a tutti gli effetti un fiore all’occhiello del sistema comunale, e invito quindi a presentare la domanda."

L'avviso è già disponibile sul sito del Comune di Pescara www.comune.pescara.it nelle sezioni piccoli, medi e grandi dove reperire l'apposita domanda nella sezione "servizi al cittadino". L’ufficio preposto avverte di prestare particolare attenzione ai campi obbligatori da inserire in quanto i dati che verranno indicati saranno oggetto di attribuzione di punteggio, determinante ai fini della successiva graduatoria. L'ordine cronologico di presentazione delle domande non ha alcuna influenza sulla graduatoria finale. La domanda potrà essere presentata all'ufficio protocollo del Comune di Pescara negli orari di apertura al pubblico, da lunedì a venerdì ore 9,00 - 17,00 o tramite pec all'indirizzo email protocollo@pec.comune.pescara.it.