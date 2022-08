Scuole, al via le iscrizioni al servizio mensa per il nuovo anno scolastico tramite il portale E-Civis

Iscrizioni al servizio-mensa scolastico a Pescara al via tramite il portale E-Civis.

In vista della riapertura dell’anno scolastico l’assessore alla Pubblica Istruzione, Gianni Santilli, invita l’utenza interessata a provvedere all’iscrizione al servizio mensa tramite accesso al portale E-Civis con l’utilizzo delle credenziali Spid.

«Al fine di assistere le famiglie nella fase dell’iscrizione», dice Santilli, «il servizio educativo integrato sarà a disposizione dei cittadini che abbiano delle difficoltà nel completare le procedure digitali. Questo in risposta alle segnalazioni che abbiamo ricevuto in questo senso, allo scopo quindi di garantire a tutti di poter usufruire di questo diritto».

Dal Comune ricordano che l’ufficio mense è collocato nel palazzo ex Inps in piazza Duca d’Aosta al primo piano, con orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30-12:30 e il martedì e giovedì dalle ore 15:30-16:30, dal 29 agosto al 30 settembre 2022. Per qualsiasi informazioni ci si puoi rivolgere telefonicamente ai seguenti numeri: 0854283262 -0854283253.