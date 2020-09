Chiuse le iscrizioni all'istituto comprensivo 4 di Pescara: tutto pronto per la riapertura

Chiuse le iscrizioni all'istituto comprensivo numero 4 di Pescara, in via Milano. Lo ha fatto sapere la dirigente scolastica Morgione, aggiungendo che il limite massimo di mille alunni imposto dalle recenti normative Covid è stato raggiunto. L'istituto è pronto ad accogliere i bambini e ragazzi in vista della riapertura dell'anno scolastico fra nove giorni, il 24 settembre.

I lavori sono in via di conclusione per quanto riguarda la cartellonistica e l'allestimento delle aule:

I ragazzi entreranno a scaglioni nei sei plessi dell'istituto e in aula durante le lezioni i ragazzi potranno togliere la mascherina perché è rispettato il distanziamento, ma poi la mascherina stessa dovrà essere indossata per le altre attività di movimento e per andare al bagno

Ricordiamo che le direttive del ministero impongono percorsi separati e scaglionati per gli ingressi e l'uscita dai plessi scolastici, l'uso obbligatorio delle mascherine in tutti gli spazi comuni come i corridoi, ed il distanziamento di almeno un metro fra una seduta e l'altra nelle aule.