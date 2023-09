Iscrizioni aperte a un concorso per adolescenti che vogliono vivere e studiare all’estero

Fino al 10 novembre sarà possibile iscriversi a "Intercultura", un concorso per adolescenti che vogliono vivere e studiare all’estero, con la possibilità di scegliere tra 60 Paesi di tutto il mondo. Inoltre domenica 1° ottobre alle ore 17 è in programma un incontro a Francavilla al Mare, nell'istituto Opera Santa Maria di Nazareth, con i volontari di Pescara per ricevere tutte le informazioni utili a vincere uno dei centinaia di posti a disposizione e per scoprire l’ampia offerta di borse di studio. Tra gli studenti che lo scorso anno hanno partecipato a un programma all’estero con Intercultura ci sono anche 21 ragazzi pescaresi partiti per un’esperienza scolastica della durata di un anno, sei o tre mesi.

Ad esempio, c'è Guglielmo dal liceo scientifico Da Vinci che per un anno è andato in Polonia, Pietro che dal liceo scientifico Galilei si è trasferito per un anno in Brasile o Chiara che dall’istituto Volta si è recata per un anno in Argentina. Per informazioni: www.intercultura.it/concorso. La proposta di Intercultura si rivolge non solo agli studenti, ma anche alle famiglie italiane e alle scuole che desiderano vivere un’esperienza di apertura internazionale, pur rimanendo nel nostro paese. A inizio settembre sono arrivati 3 studenti che sono stati subito accolti dalle loro famiglie ospitanti e inseriti in una scuola locale: si tratta di Diego dal Messico, Flora dalla Thailandia e Mia dal Giappone.