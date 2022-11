Iscrizioni all'albo degli scrutatori fino al 30 novembre: come presentare domanda

Nel mese di novembre, tutti i cittadini inclusi nelle liste elettorali del Comune di Pescara possono iscriversi all'albo degli scrutatori, cioè l'elenco delle persone idonee e interessate a ricoprire questa funzione all'interno dei seggi elettorali. Le istanze, munite di documento di riconoscimento, devono essere presentate entro il prossimo 30 novembre.

Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito internet istituzionale del Comune. Per iscriversi è sufficiente cliccare QUI. La domanda di iscrizione all'albo è volontaria e gratuita, e inoltre dura per sempre: una volta inclusi, infatti, si rimane iscritti sino alla perdita dei requisiti o su richiesta motivata dello scrutatore stesso. L'albo degli scrutatori è istituito in ogni Comune e viene aggiornato annualmente.

Lo scrutatore di seggio ha il compito di assistere il presidente di seggio, apporre la propria firma sulle schede elettorali della sezione prima dell'apertura della votazione, identificare ogni elettore che si reca a votare nella sezione elettorale, compilare il registro degli elettori con il numero del documento d'identità e il numero della tessera elettorale del votante, vidimare la tessera elettorale, certificare che l'elettore abbia votato e redigere le tabelle di scrutinio durante le operazioni di spoglio dei voti.