Scade il 15 settembre il termine per l'iscrizione online al servizio di refezione scolastica del Comune

Scaduto quel termine, fanno sapere dal Comune, si dovrà necessariamente prendere un appuntamento in ufficio

Il Comune di Pescara ricorda ai genitori degli alunni che il 15 settembre scade il termine per presentare la domanda online per il servizio di refezione scolastica per l'anno 2021/2022, gestio dalla concessionaria Serenissima Ristorazione Spa. La piattaforma di riferimento è https://pescara.ecivis.it

Lo ha fatto sapere il vicesindaco e assessore Gianni Santilli ricordando che lunedì 13 settembre avrà inizio l'attività didadttica come da calendario, e il servizio di refezione inizierà il 20 settembre. Per chi è già utente del servizio può accedere con le credenziali già a disposizione, chi invece ne usufruisce per la prima volta deve seguire la procedura di registrazione sul portale.

A partire dal 16 settembre, e fino al 30 di questo mese, le iscrizioni potranno essere effettuate, previo appuntamento con il servizio refezione scolastica, solo tramite i seguenti contatti: servizio refezione@comune.pescara.it o 085 4283262 - 0854283253. Gli uffici, previo appuntamento, saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 fino al 30 settembre.