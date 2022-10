L'irruzione dei cinghiali nella scuola di Bussi finisce a "La vita in diretta" sui Raiuno [VIDEO]

Anche la trasmissione di Rai Uno "La vita in diretta" ha deciso di occuparsi della vicenda dell'irruzione dei cinghiali nell'asilo di Bussi sul Tirino, avvenuta il 21 ottobre scorso. Durante la puntata di oggi giovedì 27 ottobre, condotta da Alberto Matano, le telecamere della Rai sono andate a Bussi dove hanno raccontato i momenti di panico vissuti dai bambini e dalle maestre che erano presenti all'interno della struttura dove lo ricordiamo il cinghiali più grande è riuscito ad entrare in un'aula dove si stava svolgendo attività didattica seminando il panico. La trasmissione ha poi sentito Giovanni Di Giovanni, il cuoco della mensa dell'asilo che per primo è intervenuto con coraggio riuscendo non solo a far uscire i bambini dalla porta antipanico verso il giardino dove si trovavano alcune maestre, ma ha anche chiuso dentro l'aula l'ungulato.

La scuola poi, dopo i lavori di ripristino per i danni causati dagli animali e il potenziamento delle recinzione parzialmente divelte dai cinghiali, è stata riaperta qualche giorno fa come ci aveva anticipato il sindaco Salvatore Lagatta da noi intervistato subito dopo l'episodio.

Il servizio su Bussi da 1:00.20 circa del video:

https://www.raiplay.it/video/2022/10/La-Vita-in-Diretta---Puntata-del-27102022-b16d963c-bbf2-45d8-8aa8-e24f4f4292ad.html